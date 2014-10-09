У Києві кількість ЖКГ зменшать вчетверо
У Києві вчетверо буде скорочено кількість комунальних підприємств, що займаються утриманням житлових будинків та прибудинкових територій.
Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний проект рішення проголосували сьогодні на сесії 64 депутати міськради.
Рішення прийнято з метою посилення ефективності управління майном та вдосконалення роботи комунальних підприємств.
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Доповідаючи з цього питання, заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв заявив, що завдяки цьому рішенню буде наведено порядок в системі ЖКГ.
«Ми пропонуємо скоротити кількість підприємств, які надають послуги з утримання будинків і прибудинкових територій з 40 до 10, тобто в чотири рази. Вважаю, що це необхідно робити саме зараз, оскільки кожний місяць ми втрачаємо кошти, які можна використовувати на ремонти будинків», - наголосив він, закликаючи депутатів підтримати проект рішення.