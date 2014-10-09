У Києві кількість ЖКГ зменшать вчетверо

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний проект рішення проголосували сьогодні на сесії 64 депутати міськради.

Рішення прийнято з метою посилення ефективності управління майном та вдосконалення роботи комунальних підприємств.

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Доповідаючи з цього питання, заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв заявив, що завдяки цьому рішенню буде наведено порядок в системі ЖКГ.

«Ми пропонуємо скоротити кількість підприємств, які надають послуги з утримання будинків і прибудинкових територій з 40 до 10, тобто в чотири рази. Вважаю, що це необхідно робити саме зараз, оскільки кожний місяць ми втрачаємо кошти, які можна використовувати на ремонти будинків», - наголосив він, закликаючи депутатів підтримати проект рішення.