У центрі Києва міліція затримала трьох чоловіків з вогнепальною зброєю

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в м. Києві, затримання здійснювалося в центрі міста вдень. Зловмисники намагалися втекти від працівників міліції та чинили опір. Для того, щоб не постраждали перехожі, правоохоронці застосували до зловмисників заходи фізичного впливу та спецзасоби (наручники).

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До складу групи входили троє громадян України, 20-ти, 27-ми та 50-ти років, жителі Волинської та Чернігівської областей. Двоє з них неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння тяжких злочинів. 50-річний волинянин звільнився з місць позбавлення волі у 2012 році; його було засуджено до 12 років ув’язнення за збут наркотичних речовин у складі організованої злочинної групи. Половину свого життя чоловік провів за гратами.

Під час обшуку в чоловіків було вилучено вогнепальну зброю та набої до неї.

Слідчим відділом Шевченківського РУ ГУМВС в місті Києві відкрито кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами). Вирішується питання щодо обрання відносно затриманих міри запобіжного заходу. Чоловікам загрожує до 5-ти років позбавлення волі. Правоохоронці перевіряють затриманих на причетність до скоєння злочинів у Києві та за його межами.