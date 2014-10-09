На Оболоні стартувала цілодобова патрульна служба

Ініціатором проекту щодо підвищення безпеки на Оболоні виступив кандидат в народні депутати по 217 округу Столар Вадим.

«Враховуючи час, в якому ми живемо, необхідно приділяти особливу увагу безпеки людей. Разом із небайдужими оболонцями ми організували районну патрульну службу, в яку може звернутися кожен мешканець району, якщо йому знадобиться допомога і захист. Ми все це робимо для того, щоб люди могли спати спокійно, щоб не боялися ввечері ходити по вулиці. Безпека оболонців - наш головний пріоритет », - зазначив Столар.

Політик заявив, що патрульна служба Оболоні - унікальне об'єднання зусиль громадських організацій, адміністрації та силовиків для забезпечення безпеки. Він закликав активістів створювати такі служби в усіх районах столиці.

Керівник варти Оболонського району Олександр Кащук підкреслив, що вони розпочали реалізовувати цю ініціативу ще в лютому 2014 року і Вадим Столар повністю забезпечив їх патрулі екіпіровкою, машинами та обмундируванням. Всього, з 8 жовтня в цілодобовому патрулюванні на Оболоні буде залучено три машини від міліцейського батальйону "Київ-1" і шість машин від "Громадської варти Оболонського району" , а також додатково передбачено пішохідне патрулювання в кількості 25 чоловік.

Номер гарячої лінії патрульної служби Оболонського району - (044) 599 50 09