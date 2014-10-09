Члени партії Ляшка в Київраді заради піару влаштували штовханину

Як передає кореспондент УНІАН, Київський міський голова Віталій Кличко оголосив у засіданні технічну перерву, щоб вирішити ситуацію.

Розпочалося все з того, що член цієї фракції Ігор Мосійчук запропонував внести до порядку денного сьогоднішнього засідання проект рішення про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг учасникам АТО та їхнім сім'ям, які є жителями Києва.

Читайте такожУ Київраді через земельні питання сталася бійкаПроте секретар Київради Олексій Резніков відмовився ставити на голосування це питання та пояснив, що проект рішення не пройшов розгляд у профільній комісії, а без цього, згідно з регламентом, не може розглядатись на засіданні Київради.

Однак, члени фракції Ляшка Мосійчук та Андрій Лозовий почали з місць вигукувати свою вимогу.

Їх намагалися заспокоїти і міський голова, і секретар Київради, але Мосійчук та Лозовий кинулися до трибуни.

Представники інших фракцій Київради намагалися теж заспокоїти цих депутатів і вмовити їх сісти на місця. Однак, це призвело до штовханини, у зв'язку з чим Кличко був змушений оголосити перерву.

Керівників фракцій запрошено на нараду у зв'язку з цією ситуацією.

В інтерв'ю журналістам під час перерви у засіданні Київради член фракції “УДАР” Олександр Міщенко, який, за його словами, є учасником бойових дій та інвалідом III групи, сказав, що всі пільги, про які заявляє фракція “Радикальної партії Ляшка” для бійців АТО, вже передбачені чинним законодавством України. Тобто, сказхав депутат, учасники бойових дій, до яких прирівнюються бійці АТО, мають пільги на оплату житлово-комунальних послуг.

За словами Міщенка, ухвалення пропозиції фракції «Радикальної партії Ляшка» ніяк не відобразиться на діючих нормативних і законодавчих документах.

Він зазначив, що в будь-якому випадку «УДАР» готовий розглядати цей проект і голосувати за нього, якщо він не суперечить законодавству.

Водночас, Міщенко вважає, що така поведінка членів фракції Ляшка у Київраді є піаром.