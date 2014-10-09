Опалювальний сезон у Києві розпочнеться в листопаді - Київенерго
11:46, 09 жовтня 2014Київ
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Опалювальний сезон у Києві розпочнеться з листопада, прогнозують у "Київенерго".
Опалення в Києві включать не раніше листопада / Фото УНІАН
Причиною цього стало потепління, передає ТСН.
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Вже сьогодні температура повітря почне підніматися, і на вихідних вдень досягне 20 градусів тепла. Тому енергетики сподіваються, що погода дозволить заощадити і ввымкнути опалення на кілька тижнів пізніше, ніж зазвичай.
Нагадаємо, Кличко обіцяє всім киянам гарячу воду до вечора п'ятниці.
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