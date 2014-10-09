Кличко обіцяє всім киянам гарячу воду до вечора п'ятниці

Про це міський голова Віталій Кличко заявив у коментарі журналістам перед початком сесії Київради, повідомили УНІАН у прес-службі мера.

Читайте такожОпалення в Києві увімкнуть, коли температура повітря буде нижче 8 градусів"Щодо гарячої води. Вже 92% будинків отримують гарячу воду. Я розмовляв з представниками Кабінету міністрів, з керівником "Київенерго" і наголосив, щоби гаряча вода була у всіх киян. І завтра ввечері - останній термін подачі гарячої води до всіх будинків, зокрема і на Троєщину", - зазначив Кличко.

Відповідаючи на запитання щодо опалення у столиці, мер Києва зауважив: "Опалювальний сезон почнеться, коли середньодобова температура три дні триматиметься нижче 8 градусів. Це залежить від погодних умов. У нас всі борги погашені", - зауважив Кличко.