Кличко відкрив сесію Київради. Її пікетують близько 300 осіб

Як передає кореспондент УНІАН, у залі засідань зареєстрований 81 депутат.

Як зазвичай, засідання розпочалося з виконання Гімну України у повній версії.

На розггляд Київради винесено близько 90 проектів рішень, з яких близько 20 - загальні питання, є також питання власності. Значну частину порядку денного займають питання містобудування та землекористування.

Читайте такожКиїв погасив облігації місцевої позики на суму 1,125 млрд грнНа засідання Київради прийшов депутат Олександр Пабат, який через травму очей завжди ходить у чорних окулярах. Цього разу на окулярах написано білою фарбою “Я за райради”.

Біля Київської обладміністрації, де сьогодні відбуватиметься засідання Київради, зібралось близько 300 активістів, які вимагають скасувати рішення про конфліктні землевідводи, не допустити подальшого «дерибану» землі, а також звільнити керівництво КП “Київтранспарксервіс”.

Як передає кореспондент УНІАН, переважна більшість людей пікетують сесію Київради у зв'язку із земельними питаннями. Багато хто з них тримає прапори партії Радикальної партії.

Біля входу до адміністративної будівлі зібрались підприємці, які пов'язані з паркувальним бізнесом, і вимагають звільнити директора “Київтранспарксервісу” Мурада Магомедова та його заступника Ігоря Астахова. Підприємці мають намір пройти на засідання сесії, щоб донести свої вимоги до мера міста Віталія Кличка та депутатів ради.

Вхід до будівлі у посиленому режимі охороняють працівники міліції, оскільки багато людей намагалися потрапити на засідання Київради. Власникам автостоянок запропонували створити ініціативну групу, членів якої пропустять до будівлі. Деякий час між міліціонерами та підприємцями навіть відбувалися сутички, але переговорна група була сформована і зайшла до будівлі ОДА. Решта підприємців залишилась очікувати біля входу до адмінбудівлі.