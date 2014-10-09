Київ погасив облігації місцевої позики на суму 1,125 млрд грн



Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Ігоря Ніконова.

Він підкреслив, що Київ вклався в передбачені умовами випуску облігацій внутрішньої позики терміни для погашення цінних паперів – з 6-го до 9 жовтня 2014 року.

Зазначається, що у цілому Київ у четвертому кварталі повинен погасити облігації на загальну суму 2,625 млрд грн.

У КМДА нагадують, що Київська міськрада в травні 2012 року випустила трирічні муніципальні облігації на суму 3,5 млрд грн з річною процентною ставкою 15,25%.

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Раніше планувалося, що вказані цінні папери будуть або рефінансовані за рахунок емісії трирічних облігацій серії «Н» на суму 2,625 млрд грн, терміном обігу до трьох років та під купонну ставку не більше 15,2% річних, або шляхом продовження терміну їх обігу на 360 днів.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня ц.р. Київська міська рада ухвалила рішення здійснити в 2014 р. реструктуризацію боргових зобов`язань міста, залучених шляхом випуску облігацій внутрішньої місцевої позики відповідно до рішення від 26 травня 2012 р., продовживши погашення основної суми боргу - 2,625 млрд грн - на термін 360 календарних днів. Рішення прийнято з метою не допустити збільшення суми боргу столиці.

Крім того, раніше, 31 липня Київрада дала згоду на залучення внутрішнього запозичення в обсягу 2 млрд 625 млн грн до бюджету столиці для рефінансування місцевого боргу. В рішенні йшлося про випуск облігацій внутрішньої місцевої позики серії Н.