Влада Києва зробить формування бюджету публічним

Про це заявив секретар Київської міської ради Олексій Резніков. "З завтрашнього дня ми впроваджуємо нову процедуру розгляду міського бюджету. Вона буде детально презентована на засіданні Київради. Суть така, що бюджетний процес стане публічним. Буде розміщено на офіційному сайті повідомлення про можливість участі громадськості та експертів під час засідання відповідної профільної комісії, яка займається бюджетом", - сказав Олексій Резніков.

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Він зазначив, що хоча прийняття міського бюджету залежить від державного, в той же час громадськість зможе фактично з самого початку процесу формування головного кошторису міста на наступний рік, розуміти його тенденції.

Говорячи про бюджет міста на цей рік, чиновник повідомив, що зараз Київ очікує обіцяну урядом субвенцію з держбюджету у розмірі 1,8 млрд грн.