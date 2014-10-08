Перевізники з інших областей вперше зможуть взяти участь у тендері на пасажироперевезення в Києві

Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на начальника Комунальної служби перевезень Сергія Савтира.

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За його словами, найближчим часом служба проведе конкурс на забезпечення пасажирських перевезень майже на 100 столичних маршрутах.

"У цьому році ми проведемо прозорий і відкритий тендер, у якому зможуть взяти участь не лише київські перевізники, але і підприємці з регіонів", - підкреслив Сергій Савтир.

За його словами, в конкурсі будуть брати участь підприємці, які мають досвід надання даних послуг та автопарк не старше 2012 року.

"В цей раз місто визначило нові умови для конкурсантів: придбання автобусів, обладнаних для перевезення пасажирів з обмеженими фізичними можливостями, встановлення на весь рухомий склад системи GPS-моніторингу, забезпечення форменим одягом водіїв та обслуговування нерентабельних маршрутів соціального значення", - повідомив він.