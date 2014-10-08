"Київенерго" почне опалювальний сезон в перших числах листопада

Про це повідомив директор підрозділу "Київські теплові мережі" компанії "Київенерго" Євген Глушак.

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"У минулому році опалювальний сезон розпочали 1 жовтня. В цьому році аналіз температур жовтня дає можливість розраховувати, що опалювальний сезон ми розпочнемо в перших числах листопада", - сказав Євген Глушак.

"За минулий рік ми на опалювальний сезон використовували 1,9 млрд кубометрів газу. На цей опалювальний сезон ми маємо ліміт 1,15 млрд кубометрів. Ми розуміємо, що у нас є унікальна можливість заощадити витрати газу, не втрачаючи комфортноъ температури в будинках", - зазначив він, додавши, що температура в квартирах столичних жителів взимку буде підтримуватися на рівні 18 градусів.