Активісти вимагають прибрати стихійну торгівлю та МАФи біля ст.м. Героїв Дніпра

Учасники акції вимагатимуть від Кличка прибрати стихійну торгівлю, що призводить до антисанітарії та смітників на Оболоні, зокрема на станції метро «Героїв Дніпра». Активісти принесуть яскраві фото всього того, що мешканці району можуть спостерігати зі своїх будинків та просто повертаючись додому з роботи.

Читайте такожУ Києві можуть знести близько 12 тисяч МАФівДемАльянсівці разом з мешканцями Оболоні написали більше 80 запитів та скарг до різних інстанцій щодо антисанітарії біля метро «Героїв Дніпра», але у відповідь отримували лише відписки.

«Я планую продемонструвати присутнім на сесії депутатам та Кличку клітку з щурами, яких передали мені мешканці Оболоні. Вони зловили цих щурів прямо на стихійному ринку біля станції метро «Героїв Дніпра». Кияни вимагають у Кличка та Київської міської державної адміністрації вжити заходів щодо приведення виходу з метро в порядок» - говорить депутат Київради від Демократичного Альянсу Галина Янченко.

«Кличко обіцяв очистити підходи до метро від МАФів та стихійної торгівлі. Втім прибрані МАФи дуже скоро повернулись туди, де й були, а ситуація продовжує ускладнюватись. Я планую виступити з депутатським зверненням на сесії Київради аби привернути увагу до стихійної торгівлі біля метро на Оболоні та в інших частинах міста» - додає депутат.

Після акції Галина Янченко проведе брифінг, де разом з представниками місцевих жителів розповість про проблеми, з якими стикаються кияни, які щодня продираються повз стихійні ринки до метро та про епопею боротьби за вільний від стихійної торгівлі підхід до метро «Героїв Дніпра».