Дефолт Києва відкладається - Кабмін заплатить за його боргами

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Читайте такожУ Києві без гарячого водопостачання залишаються понад 11% споживачів"Ми дали 1,8 млрд грн на підтримку столиці. Я прошу міністра фінансів оформити 835 млн грн розрахунків Києва по боргам, які Київ має за споживання природнього газу, тому що якщо є борги, то, зрозуміло, що не включають в деяких районах, в тому числі, теплу воду. Уряд взяв на себе погашення частини боргів. Друге - щоб сьогодні до кінця дня також з цього 1,8 млрд... завершити розрахунки всі по борговим зобов'язанням Києва на суму 1 млрд 124 млн", - сказав глава уряду.