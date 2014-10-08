Частина пільговиків віднині може безоплатно користуватись метро тільки з "Карткою киянина"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що рішенням Київської міської ради від 4 вересня 2014 р. «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17 лютого 2011 року № 19/5406 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2011 - 2015 роки» та фінансування її заходів у 2014 році» були внесені зміни до пункту 5 відповідного рішення Київради від 17 лютого 2011 р.

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Це стосується окремих категорій громадян міста Києва, які не мають права, відповідно до чинного законодавства, на пільговий проїзд у метрополітені, а саме:

- непрацюючі особи, які здійснюють догляд за дітьми-інвалідами;

- особи, які не мають права на пенсію або отримують соціальну допомогу замість пенсії;

- один із батьків багатодітної сім`ї;

- пенсіонери, інваліди (ті, що не мають додаткових пільг, наприклад, «Ветеран праці»,

«Дитина війни», «Учасник війни» та інші).

Відтак, цим категоріям, відповідно до прийнятих Київрадою змін, надано право безоплатного проїзду в Київському метрополітені виключно на підставі картки киянина.

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Громадянам вказаних категорій, які ще не отримали «Картку киянина», для її оформлення та отримання необхідно звертатися в управління праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій або до Департаменту соціальної політики КМДА. Громадяни можуть записатися на прийом за телефонами гарячої лінії районних управлінь праці та соціального захисту населення або за тел. 15-51.

При цьому в КМДА наголошують, що всі категорії громадян, які мають право на пільговий проїзд у метрополітені згідно з чинним законодавством (ветерани війни, діти війни, ветерани праці, особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та інші) мають право на безоплатний проїзд в метрополітені на підставі відповідних посвідчень.