Суд повернув кінотеатр "Жовтень" громаді Києва

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Як йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Києва, суд в повному обсязі задовольнив вимоги прокуратури Подільського району столиці та зобов’язав ТОВ "Кіноман" повернути у розпорядження громади цілісний майновий комплекс кінотеатру "Жовтень".

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"У ході перевірки встановлено, що з 2011 року ТОВ "Кіноман" безпідставно користується приміщеннями кінотеатру для здійснення своєї підприємницької діяльності", - підкреслюється в повідомленні.

Зокрема, з’ясовано, що Київрада не приймала рішень про надання в оренду "Кіноману" цього майна. Так само не існує жодних судових рішень про визнання права зазначеного товариства на користування приміщеннями кінотеатру.

"Зважаючи на те, що дії ТОВ "Кіноман" суперечили інтересам громади, яка по суті була позбавлена можливості ефективно розпоряджатися своїм майном, прокуратура звернулася до суду з позовом щодо звільнення незаконно займаних приміщень кінотеатру", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Суд, дослідивши матеріали цивільної справи, визнав вимоги прокуратури законними й обгрунтованими та задовольнив їх у повному обсязі.