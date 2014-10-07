Кличко і Нуланд обговорили питання безпеки та інвестицій

У зустрічі київського міського голови і помічника держсекретаря США також брав участь посол США в Україні Джеффрі Пайетт.

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Розповідаючи про результати зустрічі, яка проходила в закритому для ЗМІ режимі, мер Києва зазначив, що ключовими були теми безпеки та інвестицій.

"Ми обговорили ситуацію в Україні, а також низку питань, яка стосується інвестицій, економічного розвитку та безпеки Києва. Щодо кожного з цих питань є розуміння і підтримка з американської сторони. Зокрема, йшлося про допомогу, яку можуть надати США в залученні приватних інвесторів", - сказав Віталій Кличко.

Крім цього, на зустрічі мова йшла про залучення фахівців, які можуть дати поради і консультації по організації, структуризації підрозділів міліції Києва, щоб робота правоохоронних органів була ефективнішою, а також технічної допомоги.

Щодо питання інвестицій мер Києва заявив, що є зацікавленість у технологіях енергозбереження, у тому числі щодо використання біогазу.