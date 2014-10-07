У КМДА підрахували, скільки знадобиться часу та грошей для будівництва метро на Троєщину

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві заявив головний фахівець управління інженерно-транспортної інфраструктури Департаменту містобудування та архітектури КМДА Віктор Петрук.

«Є метрополітен на Троєщину, який коштує 19 млрд грн, на реалізацію якого чистого часу потрібно близько 12 років, якщо почати фінансувати прямо сьогодні», - сказав Петрук.

При цьому він зазначив, що дорожнеча будівництва метро на Троєщину й складність у залученні інвестицій в Україну робить у нинішніх умовах цей проект практично нездійсненним.

«Ми його будуємо вже 30 років і ми його точно не побудуємо в найближчі 30 років, тому що ситуація в країні змінилася. Якщо ми не знайшли інвестора до 2008 року, до кризи, то сьогодні ми точно не знайдемо інвестора для такого масштабного проекту», - зазначив Петрук.

Читайте такожУ Києві відкриють трамвайний маршрут, який з'єднає площу Шевченка та метро "Оболонь"На його думку, реальною альтернативою для вирішення транспортних проблем жителів Троєщини, є проект розвитку міської електрички, реалізація якого, за попередніми підрахунками, коштуватиме близько 2 млрд грн.

«Ми могли б реалізувати за символічні гроші порівняно з вартістю Подільсько-Воскресенської лінії комплекс заходів із реконструкції міської електрички. Ми могли б збільшити її пропускну спроможність до 54 тисяч пасажирів за годину. А це вже еквівалент Подільсько-Воскресенської лінії метрополітену, еквівалент, який може бути реалізований за 1,5 роки й приблизно за 2 мільярди гривень», - запевнив Петрук.

Він також додав, що проект запуску швидкісного трамвая на Троєщину, який раніше планувався екс-головою КМДА, також є недоцільним через високі витрати, чималу частину з яких займуть витрати на будівництво моста між правим берегом і Троєщиною – близько 4,6 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році влада Києва заявляла, що на будівництво першої черги лінії метро на Троєщину (5 станцій) Києву необхідно близько 700 млн доларів. А загалом на проект, що передбачає будівництво ще семи станцій, необхідно близько 2 млрд дол.

Планувалося, що за умови стабільного фінансування перші 5 станцій нової лінії метрополітену можуть бути здані в експлуатацію за 2 роки.

Після зміни влади в Україні нове керівництво столиці почало вивчати питання доцільності будівництва метро на Троєщину.