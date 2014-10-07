Син заступника генпрокурора збирається забудувати 5 га лісу під Києвом – ЗМІ

Про це повідомляють "Наші гроші" із посиланням на держакт на право власності на земельну ділянку.

Окрім В’ячеслава Даниленка, співвласником ділянки є також Микита Ільїн, син Геннадія Ільїна, депутата Київської міської ради від фракції «УДАР-Солідарність».

Нещодавно Даниленко клопотав про затвердження проекту землеустрою зміни цільового призначення земельної ділянки, йдеться також у повідомленні із посиланням на місцеві видання.

За даними публічної кадастрової карти, цільове призначення цієї землі – туристична база. Натомість Даниленко та Ільїн просили змінити цільове призначення на “будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд”.

Читайте також26-річний син Яреми став одним з керівників Держреєстру всього за 4 місяці роботи на держслужбіРаніше на даній території розміщувалась турбаза «Ворзель», яка не функціонує з 1998 року. Даниленко та Ільїн отримали держакт власності на землю у жовтні 2008 року.

З 2005 року цю саму ділянку орендувало ТОВ «КИТ», власниками якого були жителі Ірпеня – Олександр і Надія Лавровські. У кінці 2006 року половину статутного капіталу цієї фірми оформили на Євгенія Ільїна, племінника вищезгаданого Геннадія Ільїна. Наразі діяльність підприємства вже припинена.

Свого часу «КИТ» здавав будинок турбази фірмі «Аміда», зареєстрованій на Миколу Зарезіна з родиною. Зарезін був бізнес-партнером по ТОВ «Курортні Еко-Води» високопосадовців СБУ Петра Шатковського, Юрія Землянського та Юрія Вандіна.