У Києві з початку року демонтовано понад 1,1 тисячі кіосків

У Києві з початку 2014 року демонтовано 1 тис. 144 тимчасових споруд.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища.

Зокрема, 846 МАФів демонтовано силами КП «Київблагоустрій», решта 298 – районними у Києві державними адміністраціями.

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Так, протягом минулого тижня працівники КП «Київблагоустрій» у Голосіївському районі демонтували незаконно встановлені тимчасові споруди на вул. Васильківській, 100, просп. Академіка Глушкова, 2, 16 та 22, а також вул. Червоноармійській, 72. Біля станції метро «Олімпійська» було демонтовано 3 тимчасові споруди, які були встановлені повторно після проведення демонтажу. У Дарницькому районі був проведений демонтаж на вул. Олександра Мішуги, 4. У Деснянському районі нововстановлені тимчасові споруди були демонтовані на вул. Миколи Матеюка, 2, та вул. Братиславській, 14б. У Шевченківському районі – на вул. Пушкінській, 13/6. Біля станції метро «Лісова» зі сторони Броварського проспекту силами працівників КП «Київблагоустрій» було звільнено 20-метрову зону.

Також за допомогою спецтехніки КП «Київблагоустрій» від незаконних тимчасових споруд було звільнено територію велотреку за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 58. Зазначені тимчасові споруди заважали безперешкодному використанню велосипедної доріжки любителями велоспорту, йдеться в повідомленні.

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У Святошинському районі на вул. Картвелішвілі, на численні скарги мешканців було демонтовано тимчасову споруду площею понад 80 кв. м., яка була незаконно встановлена вночі на зеленій зоні прибудинкової території.

Крім того, на території міських пляжів і зон відпочинку було демонтовано 28 малих архітектурних форм, розташованих із порушеннями чинного законодавства України, поінформували в КМДА, додавши, що роботи з демонтажу тривають.