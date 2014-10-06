Через дедалі частіші пограбування силовики та активісти знову почали патрулювати вулиці Києва

Активісти з самооборони районів Києва відновили нічні патрулювання через зростання кількості злочинів у місті, які здійснюються зловмисниками, що приїхали у столицю з регіонів, пояснюють активісти, передає "Сегодня".

"Два тижні тому біля станції метро "Печерська" о 23:00 пограбували дівчину. Постраждала знімала гроші з банкомату, ззаду підійшли троє, вдарили її по голові важким предметом, після чого забрали гроші, прикраси і телефон. Місцеві жителі скаржаться на групи підозрілих осіб у спортивних костюмах, які почали з'являтися в районі місяць тому. Ось чому два тижні тому ми стали активно патрулювати урядовий квартал. А тепер будемо розширювати межі патрулювання району", - розповів самооборонівець Печерського району Дмитро Тівецький.

Відновили активне патрулювання і у інших районах: Шевченківському, Дарницькому, Оболонському, Дніпровському, Деснянському. У міліції визнають: з тих пір, як у Київ почали масово переїжджати біженці зі Сходу, кількість злочинів зросла на 20%.

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За словами самообороновців Дніпровського та Дарницького районів, у 90% випадків пограбувань фігурантами стають приїжджі.

"Вони виривають сумки та мобільні телефони, розкривають машини. Тільки за останній тиждень зафіксовано 5 випадків пограбувань, затримані - приїжджі з Донецька та Луганська. У багатьох є судимості. Днями такого "біженця" ми спіймали на гарячому біля станції метро "Лівобережна": він вирвав у дівчини сумку", - розповів нам самооборонівець Сергій Ареф'єв.

У міліції підтверджують зростання кількості злочинів у Києві, і запевняють, що до патрулювання вулиць міста підключають навіть спецпідрозділи.

"У столицю ринула величезна кількість переселенців. Через це спостерігається зростання вуличних злочинів - грабежів та розбоїв. Порівняно з минулими місяцями, їх кількість зросла на 20%. Тому вулиці столиці патрулюватимуть не тільки районні самооборони, але й спецпідрозділи "Київ-1" і "Київ-2", - розповіли у главку столичної міліції.