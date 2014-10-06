Києвом курсуватимуть ще 15 модернізованих японцями вагонів метро

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у ході випуску на лінію модернізованих вагонів столичного метрополітену.

«Сьогодні ми підходимо до фінальної частини реалізації проекту з модернізації вагонів Київського метрополітену. До кінця жовтня всі 95 вагонів будуть запущені в експлуатацію, частина з них вже курсують на лінії", - повідомив Кличко, підкресливши, що зношеність рухомого складу столичної підземки досягла 90%.

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Модернізація 95 вагонів здійснювалася в рамках реалізації проекту «Комплексна модернізація вагонів метрополітену типу «Е» на КП «Київський метрополітен» із залученням коштів у рамках цільових екологічних (зелених) інвестицій. Реалізацію проекту було розпочато в другій половині минулого року за рахунок коштів Кіотського протоколу (Японія викупила в України квоти на парникові викиди в атмосферу).

Лише у червні–серпні поточного року на Святошинско-Броварську лінію після модернізації було випущено 14 потягів, кожний з яких складається з 5 вагонів, ще один потяг було запущено сьогодні, 6 жовтня, а до кінця жовтня очікуються останніх три потяги.

Присутній на заході президент Крюківського вагонобудівного заводу Володимир Приходько повідомив, що модернізація вагонів дасть змогу економити до 40% споживаної електроенергії, збільшити пасажиромісткість, продовжити термін їх експлуатації на 20 років; поліпшити умови праці машиністів, оснастивши їх кабіну кондиціонером; а також підвищити рівень безпеки перевезень за рахунок надійної гальмівної системи.

Крім того, завдяки новим візкам, розробленим українськими фахівцями, пасажири в салоні потягів менше відчуватимуть гойдання і вібрацію, також буде значно знижено шумові параметри всередині вагонів.

Приходько підкреслив, що завод сподівається на подальшу співпрацю з Японією у цьому питанні й готовий виконати ще багато замовлень як з виробництва вагонів, так і їх модернізації з метою продовження терміну експлуатації.

«Очевидна потреба в модернізації пасажирських вагонів метрополітену на сьогодні більш як 250 одиниць, і ми ведемо переговори з японською стороною, ціна буде незмінною», - підкреслив він.

Вартість одного модернізованого вагону становить 960 тис. євро, тоді як новий вагон подібного класу коштує 1,45 млн. євро.

«Завершуючи цей проект, будемо починати наступний. І я можу сказати, що наступний проект включатиме модернізацію більш як 160 вагонів київського метро», - зазначив мер Києва.

Як повідомляв УНІАН, проект передбачає модернізацію в цілому 95 вагонів метро (19 електропоїздів) на суму 984,955 млн. грн. Це стало можливим завдяки співпраці КМДА, метрополітену, Крюківського вагонобудівного заводу і японської компанії Itochu, яка спільно з такими виробниками як Mitsubishi Electric, Knorr-Bremse, Fuji і Schaltbau спроектувала і поставила енергозберігаюче устаткування.

У 2013 році столичний метрополітен збільшив чисті збитки порівняно з 2012 роком на 4,8% - до 362,1 млн. грн.

Довідка УНІАН. Київський метрополітен має три діючі лінії, сумарна експлуатаційна довжина яких складає близько 69 км. До послуг пасажирів 52 станції з трьома пересадковими вузлами. Парк пасажирських вагонів метрополітену налічує 824 одиниці.

Крюківський вагонобудівний завод (Кременчук, Полтавська обл.) є єдиним у СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів, – пасажирських і вантажних.

КВБЗ у 2013 році зменшив випуск вантажних вагонів порівняно з 2012 роком на 48,3% - до 5316 шт.