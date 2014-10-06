Станція «Хрещатик» відновила роботу після повідомлення про мінування

Про це повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен».

Внаслідок проведеної правоохоронними органами перевірки на станції вибухонебезпечні предмети не виявлені.

Київський метрополітен зараз працює у штатному режимі. Рух поїздів здійснюється відповідно до графіку.

Читайте такожУ метрополітені пояснили, чому сьогодні вранці зупинився рух на зеленій гілці

Як повідомляв УНІАН, станція «Хрещатик» була закрита для пасажирів о 10:42 у зв'язку з отриманням інформації про загрозу вибуху.