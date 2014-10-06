Станція «Хрещатик» відновила роботу після повідомлення про мінування
13:22, 06 жовтня 2014Київ
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Робота станції київського метро «Хрещатик» і пересадочного вузла відновлена об 11.41.
Станцію "Хрещатик" відкрили після "мінування"/фото: УНІАН
Про це повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен».
Внаслідок проведеної правоохоронними органами перевірки на станції вибухонебезпечні предмети не виявлені.
Київський метрополітен зараз працює у штатному режимі. Рух поїздів здійснюється відповідно до графіку.
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Як повідомляв УНІАН, станція «Хрещатик» була закрита для пасажирів о 10:42 у зв'язку з отриманням інформації про загрозу вибуху.
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