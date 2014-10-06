У Києві без гарячого водопостачання залишаються понад 11% споживачів
Станом на ранок 6 жовтня у Києві без гарячого водопостачання залишаються 1 745 споживачів, що становить 11,17% від загальної кількості споживачів, яким надає послуги з централізованого опалення (ЦО) та гарячого водопостачання (ГВП) ПАТ «Київенерго».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі енергокомпанії.
У «Київенерго» інформують, що з зазначеної кількості споживачів 978 залишаються відключеними від ГВП через «зупинку теплоджерела», серед них — 943 в Деснянському, 25 - в Оболонському, 10 - в Святошинському районах.
У результаті пошкоджень на мережах централізованого опалення та гарячого водопостачання без ГВП залишається 341 споживач: 16 - в Голосіївському, 3 - в Дніпровському, 10 - в Оболонському, 62 - в Печерському, 51 - в Подільському, 64 - в Святошинському, 77 - в Солом`янському, 58 - в Шевченківському районах.
Внаслідок планових ремонтних робіт, які «Київенерго» проводить в тепловому господарстві в період підготовки до опалювального сезону тимчасово без ГВП залишається 73 споживача; внаслідок проведення реконструкцій трубопроводів відключені 353 споживача.
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Як повідомляв УНІАН, 18 липня «Київенерго» попередило про зниження температури гарячої води для споживачів у зв'язку з обмеженням поставок газу на ТЕЦ компанії. Повідомлялося про обмеження постачання газу на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 та котельні підприємства.
Через це з середини липня у столиці без гарячого водопостачання перебувало близько 8-9 тис. споживачів послуг компанії. Станом на 22 вересня без гарячого водопостачання залишалося 5 тисяч 366 споживачів, що становило 34,3% загальної кількості споживачів, яким надає послуги «Київенерго».
3 жовтня НАК «Нафтогаз України» заявив, що може відновити газопостачання столичних теплоелектроцентралей №5 і №6, які перебувають у власності «Київенерго», за умови узгодження графіку погашення заборгованості за спожитий компанією газ і неухильного виконання умов договору щодо нових поставок.
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Згідно з повідомленням, станом на 2 жовтня заборгованість «Київенерго» перед НАК «Нафтогаз України» за спожитий з 2011 року природний газ становить 1,24 млрд грн.
Перед цим, 1 жовтня, у «Київенерго» повідомили про скорочення заборгованості перед НАК «Нафтогаз України» за спожитий газ на 365 млн грн - до 1,2 млрд грн. У компанії повідомили, що планують наступного тижня погасити 450 млн грн боргу, і мають намір погасити заборгованість, що залишилася, до кінця жовтня.
Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.
«Київенерго» генерує і поставляє теплову і електричну енергію у Києві, входить до складу ДТЕК Ріната Ахметова, якому належить 72,39% акцій компанії, а 25%+1 акція перебуває у власності держави.
«Київенерго» загалом надає послуги з ЦО та ГВП 75% споживачів в Києві.