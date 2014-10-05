З понеділка у Києві запустять нові вагони метро

У понеділок, 6 жовтня, за участю Київського міського голови Віталія Кличка відбудеться запуск на лінію модернізованих вагонів у рамках реалізації проекту "Комплексна модернізація вагонів метрополітену типу "Е" КП "Київський метрополітен" за кошти цільових екологічних (зелених) інвестицій.

Про це пише "Сегодня". У заході також візьмуть участь Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Тоічі Саката, голова Державного агентства екологічних інвестицій України Роман Марголич, президент ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" Володимир Приходько, начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський. Читайте такожBBC: Проїзд у київському метро подорожчає до 3,5 грн Подія відбудеться о 12:00 в електродепо "Дарниця".

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