У Києві через матч на НСК "Олімпійський" обмежать рух транспорту

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УДАІ м. Києва, з метою гарантування безпеки дорожнього руху транспорту та пішоходів, зокрема вільного пересування вболівальників до НСК "Олімпійський", Державтоінспекція звертається до водіїв з проханням не залишати транспорт з порушенням правил, а також з 8:30 ранку не паркувати автотранспорт на проїзній частині прилеглих до НСК «Олімпійський» вулицях: Фізкультури, Великій Васильківській, Жилянській, Шота Руставелі та Еспланадній.

Читайте такожУ вихідні в Києві обмежать рух проспектом ПеремогиДержавтоінспекція радить і водіям і пішоходам бути обачними, неухильно дотримуватись сигналів регулювальників, вимог дорожніх знаків, і передусім, тимчасово встановлених.