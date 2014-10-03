У центрі Києва з’явилось нове графіті (фото)
20:16, 03 жовтня 2014Київ
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У Києві з’явився новий символ міста.
Графіті дістало назву "Святий Георгій" / УНІАН
Графіті займає стіну одного з будинків по вулиці Артема в центрі столиці біля Пейзажної алеї.
Читайте такожНа київських будинках графітчик намалював портрети людей, на честь яких названо вулиці (фото)Раніше на стіні було зображено інший малюнок – рекламу одного з ресторанів, проте наприкінці минулого місяця влада міста розпорядилася прибрати графіті. Як виявилося, для створення оновленого вигляду будинку.
Попереднє графіті зтерли / Марина Слободянюк
На новому графіті, яке дістало назву "Святий Георгій" зображено козака з головою птаха, в одній руці якого шабля, а в іншій – булава.
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