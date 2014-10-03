У вихідні в Києві обмежать рух проспектом Перемоги

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, з 6.00 до 24.00 4 жовтня буде обмежено рух автотранспорту у 1-4 смугах руху на ділянці від ст. м. «Святошин» до ст. м. «Нивки» у напрямку в’їзду в місто.

З 6.00 5 жовтня до 5.00 6 жовтня буде обмежено рух автотранспорту у 1-4 смугах руху (у напрямку виїзду з міста) на ділянці від ст. м. «Нивки» до ст. м. «Святошин».

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