У вихідні в Києві обмежать рух проспектом Перемоги
16:34, 03 жовтня 2014Київ
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У столиці 4 та 5 жовтня у зв’язку з проведенням робіт з реконструкції буде частково обмежено рух транспорту проспектом Перемоги.
Рух транспорту проспектом Перемоги буде обмежено / УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, з 6.00 до 24.00 4 жовтня буде обмежено рух автотранспорту у 1-4 смугах руху на ділянці від ст. м. «Святошин» до ст. м. «Нивки» у напрямку в’їзду в місто.
З 6.00 5 жовтня до 5.00 6 жовтня буде обмежено рух автотранспорту у 1-4 смугах руху (у напрямку виїзду з міста) на ділянці від ст. м. «Нивки» до ст. м. «Святошин».
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