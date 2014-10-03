Під Апеляційним судом між екс-беркутівцями та активістами Майдану почалась бійка (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, після завершення судового засідання колишні «беркутівці», потерпілі у справі Садовника та колишні «майданівці» вийшли на вулицю у двір суду, де між ними сталася сутичка: «майданівці» намагалися наздогнати «беркутівців».

У ході цього протистояння одному з активістів Майдану розбили обличчя.

У даний час конфлікт між сторонами продовжується.

Читайте такожПід судом у справі "беркутівця" Садовника сталася масова бійкаМіліціонери у шоломах та спеціальній формі намагаються розвести конфліктуючі сторони. На місце події прибув автомобіль “швидкої медичної допомоги”.

Як повідомляв УНІАН, раніше Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід із взяття під варту на домашній арешт Садовнику, який підозрюється у розстрілі 39 учасників акції протесту на вул. Інститутській в центрі Києва.

Сьогодні, 3 жовтня, Апеляційний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури про примусовий привід Садовника до судової зали сьогодні о 17.00.