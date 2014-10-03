3-4 жовтня в Києві буде частково обмежено рух автотранспорту по мосту Метро

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Корпорація «Київавтодор» звертається до водіїв з проханням із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та, за можливості, обирати інші маршрути руху.

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