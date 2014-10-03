3-4 жовтня в Києві буде частково обмежено рух автотранспорту по мосту Метро
15:48, 03 жовтня 2014Київ
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У зв’язку з проведенням робіт з поточного ремонту покриття проїжджої частини мосту Метро через р. Дніпро в період з 21.00 3 жовтня до 18.00 4 жовтня буде частково обмежено рух автотранспорту в першій смузі руху в напрямку із Броварського проспекту на Набережне шосе.
Рух по мосту Метро обмежать / УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Корпорація «Київавтодор» звертається до водіїв з проханням із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та, за можливості, обирати інші маршрути руху.
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