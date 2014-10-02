У Києві судитимуть за хабарництво начальника райуправління юстиції

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві

Чиновник вимагав та отримав неправомірну вигоду від представника комерційної структури.

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Зокрема, правоохоронці встановили, що 34-річний киянин, представник ТОВ звернувся до начальника райуправління з проханням посприяти у відкритті виконавчого провадження щодо стягнення боргових зобов’язань з іншої організації на користь його фірми.

39-річний чиновник погодився допомогти за умови винагороди в 1 тис. доларів, 200 з яких «треба було заплатити» його колезі, начальникові відділу виконавчої служби району, за вирішення питання, розповіли в міліції.

Невдовзі посадовець запевнив, що домовився з виконавчою службою і гарантував успішність справи. На доказ своїх слів держслужбовець надав завідомо підроблений ним «офіційний» документ - постанову про відкриття виконавчого провадження.

«У приміщенні одного з ресторанів служитель юстиції отримав бажаних 1000 доларів США. Однак скористатися ними не зміг. Через півгодини у службовому кабінеті його затримали працівники міліції», - йдеться в повідомленні.

Затриманому посадовцю оголосили про підозру у скоєнні ним правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК – підбурювання до надання службовій особі, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища; зловживання службовим становищем, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, державним та громадським інтересам; заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та використання завідомо підробленого документу.

Матеріали з обвинувальним вироком направлено до суду, підкреслили у ВЗГ.