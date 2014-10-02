У зв'язку з футболом увечері можуть закрити три станції метро

Про це повідомляє прес-служба метрополітену.

"Якщо після закінчення футбольного матчу пасажиропотік перевищуватиме перевізну спроможність, імовірне введення обмежень на вхід пасажирів до станцій «Олімпійська», «Площа Льва Толстого» та «Палац спорту»", - говориться в повідомленні.

Читайте такожУ метрополітені пояснили, чому сьогодні вранці зупинився рух на зеленій гілціЦі заходи запроваджені на підставі «Порядку організації роботи міського пасажирського транспорту під час проведення футбольного матчу Ліги Європи УЄФА з футболу 02.10.2014», затвердженого директором Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

Також 2 жовтня 2014 року з 21:00 до 23:30 на всіх лініях Київського метрополітену буде передбачено додаткові резервні потяги, які видаватимуться в разі збільшення пасажиропотоку.

Нагадаємо, в останні місяці міліція постійно отримує хибні повідомлення про замінування різних станцій київського метро.