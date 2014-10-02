Київська влада обговорить з жителями перейменування "радянських" вулиць

З 2 жовтня Департамент суспільних комунікацій КМДА розпочинає громадське обговорення проектів рішень Київради про перейменування низки вулиць Києва, аби з’ясувати думку киян щодо запропонованих варіантів назв або для отримати інші пропозиції від мешканців.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

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Як зазначили в КМДА, ще з 2005 року комісія з питань найменувань та пам’ятних знаків опрацьовувала питання перейменування вулиць міста, найменованих у радянський період. Однак перейменування не відбулися, і тому й досі в столиці незалежної України існують такі вулиці, як Ленінська, Крупської, Чапаєва, декілька вулиць Максима Горького, проспект 40-річчя Жовтня тощо, йдеться в повідомленні.

Між тим 26 вересня 2014 року під головуванням заступника міського голови – секретаря Київради Олексія Резнікова відбулося засідання новоутвореної комісії з питань найменувань, на якому розглянуто пропозицію Інституту національної пам’яті повернутись до перейменування цих вулиць, поінформували в КМДА, додавши, що члени комісії запропонували можливі варіанти нових назв.

Долучитися до процесу обговорення має змогу кожен мешканець столиці. Задля цього громадське обговорення проходитиме у формі електронної консультації на офіційному веб-порталі КМДА та за допомогою «гарячої» телефонної лінії Контактного центру Києва (15-51), зазначили в прес-службі.

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«Відтак, завітавши на офіційний сайт Київської міської державної адміністрації до рубрики «Е-МІСТО» – «Громадське обговорення проектів нормативно-правових актів», кожен зареєстрований користувач порталу має змогу залишити свій «голос» – погодитися чи ні із запропонованим проектом, висловити пропозиції, зауваження, оприлюднити власну редакцію проекту рішення», - йдеться в повідомленні.

Триватиме громадське обговорення два місяці.

Після завершення обговорення усі отримані пропозиції та зауваження будуть передані до Київської міської ради для прийняття остаточного рішення, запевняють в КМДА.