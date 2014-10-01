Міліція піймала 16-річного жартівника, який "замінував" станцію метро

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м. Києві, до чергової частини ЛУ в метрополітені надійшла інформація про те, що станцію метро «Площа Льва Толстого» заміновано. На місце було направлено слідчо-оперативну групу, експертів-вибухотехніків та інших спеціалістів.

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Після обстеження станції та прилеглої території жодних вибухонебезпечних предметів фахівці не виявили.

Протягом трьох годин співробітники карного розшуку лінійного управління встановили особу анонімного дозвонювача та визначили його місце знаходження.

Підозрюваним виявився 16-річний киянин, який пояснив, що таким чином вирішив пожартувати. У міліції нагадали, що згідно з чинним законодавством його дії мають конкретну кваліфікацію і підпадають під статтю Кримінального Кодексу України.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато кримінальне провадження за статтею 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Триває досудове розслідування.