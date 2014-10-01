У метрополітені пояснили, чому сьогодні вранці зупинився рух на зеленій гілці

У Київському метрополітені сьогодні вранці виникли проблеми з перевезенням пасажирів «через несправність рухомого складу».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі метрополітену.

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Близько 9.00 на Сирецько-Печерській лінії метро майже на 10 хвилин зупинився рух потягів, зокрема на станції «Печерська». За інформацією кореспондента УНІАН, після того, як потяг рушив, чергові працівники метрополітену почали оголошувати, що рух здійснюється в напрямку станції «Сирець» лише до станції «Золоті ворота».

За даними прес-служби метрополітену, ситуація «пов’язана з технічними причинами», тобто дзвінків про замінування не було. «Йдеться про несправність рухомого складу. Зараз неполадки усунені і рух відновлено», - зауважили у прес-службі.