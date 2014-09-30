У Києві кіоскам заборонили працювати після десятої вечора

Таке рішення прийняла Київрада, і воно також передбачає, що через два місяці в столиці розпочнеться масовий демонтаж МАФів.

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У главку архітектури пояснюють: так влада вирішила побороти продаж алкоголю вночі. За словами першого заступника глави КМДА Ігоря Ніконова, власникам кіосків дадуть якийсь час на адаптацію і перехід на інший режим роботи, але кіоскери вважають, що цей пункт пролобійований великими торговельними мережами, а введення режиму роботи призведе до хабарництва, повідомляє Сегодня.

Депутати також вирішили "відсунути" кіоски від шкіл і дитячих садків на 100 метрів, а якщо в МАФах продають алкоголь і сигарети – то і на всі 200 метрів.

Вільна від кіосків зона в 20 метрів діятиме біля зупинок (в обидва боки тротуару), на перехрестях, біля пам'ятників та підземних переходів. Не ближче ніж за 50 метрів відтепер можна ставити МАФ біля держустанов і лікарень.

Власників також зобов'язали встановити біля свого кіоску мінімум дві урни, облагородити зовнішній вигляд торгового місця і прокласти до нього доріжку 1,5-метрової ширини – якщо він розташований далі, ніж в двох метрах від тротуару. Зносити кіоски, розташування і облаштування яких не відповідає новим правилам, почнуть вже з кінця листопада-грудня, попереджає влада.