У Києві відкриють трамвайний маршрут, який з'єднає площу Шевченка та метро "Оболонь"

Про це повідомив радник голови Київської міської державної адміністрації з транспортних питань Олександр Кава, поінформували УНІАН у прес-службі КМДА.

«Зараз триває підготовка до запуску трамвайного маршруту №17, який з’єднає площу Тараса Шевченка зі станцією метрополітену «Оболонь». Крім того, вже майже завершено капітальний ремонт вагонів, що використовуватимуть на цій лінії», – сказав він.

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Кава пояснив необхідність введення нового маршруту тим, що останніми роками питання зручної транспортної розв’язки на вул. Автозаводська не вирішувалося, незважаючи на активну забудову цього мікрорайону. Новий трамвайний маршрут забезпечить підвезення мешканців цього району до найближчої станції метро, а також до станції міської електрички «Вишгородська».