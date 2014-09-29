У Києво-Печерській Лаврі відкрили пам'ятний знак Тарасу Шевченку (фото, відео)

21:16, 29 вересня 2014
Київ
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Над проектом пам'ятника працювали близько року.

Фото УНІАН

Пам'ятний знак до 200-річчя Тараса Шевченка відкрили в Києві, на території Києво-Печерської Лаври. 

Саме на цьому місці 1842 року він намалював етюд, на якому зобразив Всесвятську церкву, повідомляє 5 канал.

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Над проектом пам'ятника близько року працювали скульптори, шевченкознавці та лауреати премії Шевченка. Зупинилися на ескізі, який зображає робоче місце Кобзаря-художника - бронзовому мольберті та стільці. 

Автори пам'ятника головною вимогою до скульптури називають те, щоб вона нагадувала про духовну присутність великого художника та письменника. Відкрили пам'ятний знак коштом благодійників.

Відео 5 канал

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