У Києво-Печерській Лаврі відкрили пам'ятний знак Тарасу Шевченку (фото, відео)
21:16, 29 вересня 2014Київ
2
Над проектом пам'ятника працювали близько року.
У Києві встановили пам'ятний знак Тарасу Шевченку / Фото УНІАН
Пам'ятний знак до 200-річчя Тараса Шевченка відкрили в Києві, на території Києво-Печерської Лаври.
Саме на цьому місці 1842 року він намалював етюд, на якому зобразив Всесвятську церкву, повідомляє 5 канал.
Читайте такожУ Києві презентували скульптуру сови-інтелігентки
Над проектом пам'ятника близько року працювали скульптори, шевченкознавці та лауреати премії Шевченка. Зупинилися на ескізі, який зображає робоче місце Кобзаря-художника - бронзовому мольберті та стільці.
Автори пам'ятника головною вимогою до скульптури називають те, щоб вона нагадувала про духовну присутність великого художника та письменника. Відкрили пам'ятний знак коштом благодійників.
Відео 5 канал
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter