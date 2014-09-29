Їжу для столичних школярів мають готувати 2-3 великі фабрики - заступник голови КМДА

У Києві має бути створено 2-3 великі фабрики, які готуватимуть їжу для всіх дошкільних і шкільних закладів.

Про це повідомив заступник голови КМДА Михайло Радуцький, коментуючи отруєння учнів спеціалізованої школи №89 у Печерському районі, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Як повідомив Радуцький, за фактом отруєння в школі №89 київська влада вже зробила перші кадрові висновки. «Було відсторонено керівника управління охорони здоров’я Печерського району, тому що про надзвичайну ситуацію КМДА дізналася не від профільної служби районної адміністрації, а від санепідемстанції, прокуратури та управління внутрішніх справ», – пояснив він.

Читайте такожУ Києві збираються перейменувати 26 вулиць (список)

Радуцький також зазначив, що запобігти отруєнням у навчальних закладах можливо лише за умови неухильного дотримання санітарних умов.

«Харчоблок школи, дошкільного або лікарняного закладу має бути стратегічним об’єктом. Тому там повинен постійно знаходитись медичний працівник, який щоранку перевірятиме всіх співробітників», – сказав Радуцький.

Крім того, заступник голови КМДА висловив думку, що вирішити наявну проблему можливо за умови залучення аутсорсингових компаній.

«У Києві має бути створено 2-3 великі фабрики, які готуватимуть їжу для всіх дошкільних і шкільних закладів. Це буде дешевше та якісніше. Адже на одному великому підприємстві простіше запровадити медично-санітарну службу», – додав заступник голови Київської міської державної адміністрації.

Читайте такожКиївська електричка запрацює з 10 жовтня

Як повідомляв УНІАН, прокуратурою Печерського району Києва розпочато кримінальне провадження за фактом отруєння дітей у столичній спеціалізованій школі №89.

Встановлено, що 7 учнів після обіду в шкільній їдальні звернулись до лікаря столичної амбулаторії зі скаргою на погане самопочуття. Після обстеження школярів медики встановили діагноз – «гостра кишкова інфекція», повідомляє сайт прокуратури м. Києва.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість). Триває досудове розслідування.