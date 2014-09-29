У Києві збираються перейменувати 26 вулиць (список)
Столична влада збирається перейменувати 26 вулиць міста.
Про це повідомив у Facebook голова комісії Київради з питань культури Ігор Луценко.
Читайте такожУ Дніпропетровську пропонують перейменувати вулиці, які носять імена комуністичних вождівЗа його словами назви цих вулиць пройшли необхідні формальності, і тепер Кличко має подати їх у зал Київради.
"Такий порядок, іншого немає", – зауважив Луценко, оприлюднивши список:
• Горького – Антоновича
• Артема – Січових Стрільців
• Червоноармійська – Велика Васильківська
• Ю. Коцюбинського – В.Винниченка
• пров. Бєлінського- А. Горської
• Криленка – Героя України Олексія Береста
• Найменувати площу на перетині просп. Палладіна, бульвару ак. Вернадського та вул... Командарма Уборевича назвою Лемківська.
• пров. Чекістів – пров. К. Гордієнка
• Найменувати площу на розі Героїв Сталінграду та вул. Мате Залки "Площа Мистецтв".
• Крупської -Павла Чубинського
• Аніщенка- Левандовська
• Вєтрова-Назарівська
• Воровського-Бульварно-Кудрявська
• Димитрова – Ділова
• вул. Іванова Андрія – Бутишев провулок
• пл... Фрунзе – Петропавлівська площа
• Петра Запорожця- Івана Миколайчука
• Ленінська (Святошинський рн) – Петра Дорошенка
• М. Горького (Солом'янський р-н) – Анатолія Лупиноса
• М. Горького (Дарницький р-н) – Кирила Осьмака
• 40-річча Жовтня- Голосіївський проспект
• Перейменувати частину вул... Мельникова (від вул. Дорогожицької до вул... Олени Теліги) на вул. Андрія Мельника.
• Найменувати іменем академіка Миколи Боголюбова відокремлену частину вулиці академіка Лебедєва (біля території Інституту теоретичної фізики іменем М.М. Боголюбова НАН України) у Голосіївському районі.
• Щорса – Євгена Коновальця
• академіка Шліхтера-Віфліємська
• бульвар Давидова- бульвар Віктора Некрасова".
Як повідомляв УНІАН, під час інтернет-опитування 67% респондентів підтримали ідею перейменування вулиці Інститутської на "Героїв Небесної Сотні".