У Києві збираються перейменувати 26 вулиць (список)

Про це повідомив у Facebook голова комісії Київради з питань культури Ігор Луценко.

Читайте такожУ Дніпропетровську пропонують перейменувати вулиці, які носять імена комуністичних вождівЗа його словами назви цих вулиць пройшли необхідні формальності, і тепер Кличко має подати їх у зал Київради.

"Такий порядок, іншого немає", – зауважив Луценко, оприлюднивши список:

• Горького – Антоновича

• Артема – Січових Стрільців

• Червоноармійська – Велика Васильківська

• Ю. Коцюбинського – В.Винниченка

• пров. Бєлінського- А. Горської

• Криленка – Героя України Олексія Береста

• Найменувати площу на перетині просп. Палладіна, бульвару ак. Вернадського та вул... Командарма Уборевича назвою Лемківська.

• пров. Чекістів – пров. К. Гордієнка

• Найменувати площу на розі Героїв Сталінграду та вул. Мате Залки "Площа Мистецтв".

• Крупської -Павла Чубинського

• Аніщенка- Левандовська

• Вєтрова-Назарівська

• Воровського-Бульварно-Кудрявська

• Димитрова – Ділова

• вул. Іванова Андрія – Бутишев провулок

• пл... Фрунзе – Петропавлівська площа

• Петра Запорожця- Івана Миколайчука

• Ленінська (Святошинський рн) – Петра Дорошенка

• М. Горького (Солом'янський р-н) – Анатолія Лупиноса

• М. Горького (Дарницький р-н) – Кирила Осьмака

• 40-річча Жовтня- Голосіївський проспект

• Перейменувати частину вул... Мельникова (від вул. Дорогожицької до вул... Олени Теліги) на вул. Андрія Мельника.

• Найменувати іменем академіка Миколи Боголюбова відокремлену частину вулиці академіка Лебедєва (біля території Інституту теоретичної фізики іменем М.М. Боголюбова НАН України) у Голосіївському районі.

• Щорса – Євгена Коновальця

• академіка Шліхтера-Віфліємська

• бульвар Давидова- бульвар Віктора Некрасова".

Як повідомляв УНІАН, під час інтернет-опитування 67% респондентів підтримали ідею перейменування вулиці Інститутської на "Героїв Небесної Сотні".