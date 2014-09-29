У столичному метро затримали чоловіків з гранатою

Про це повідомили у прес-службі ГУ МВС України в Києві.

Черговий міліціонер під час несення служби на станції метро «Деміївська» побачив трьох чоловіків з кремезними спортивними сумками.

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Працівник міліції попросив чоловіків прослідувати до кімнати міліції. У присутності двох понятих, чоловіки дістали вміст своїх сумок. Серед особистих речей одного з чоловіків виявлено гранату Ф-1 (без запалу) та 24 набої калібру 7,62 та 5, 45. У другого – знайшли 38 набоїв, а у третього чоловіка вилучили 6 грам марихуани.

Двоє 26-річних чоловіків уродженці Полтавської області, третій 38-річний уродженець Херсонської області.

Чоловіки прослідували до лінійного управління в метрополітені для дачі показів. Гранату, набої та наркотик було вилучено та направлено на експертизу.