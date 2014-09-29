Київська електричка запрацює з 10 жовтня

Згідно з повідомленням, ПЗЗ завершила ремонт чотирьох поїздів міської електрички, випустивши їх на маршрут 27 вересня, а весь склад електропоїздів планує випустити 10 жовтня.

Нагадаємо, згідно з поясненням КМДА, у зв'язку з технічним обслуговуванням рухомого складу роботу електрички з 16 вересня було припинено.

Як повідомили у прес-службі з посиланням на начальника ПЗЗ Олексія Кривопішина, наступні чотири відремонтовані електропоїзди повернутися на маршрут 7 жовтня, а з 10 жовтня міська електричка запрацює вже на повну потужність.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня радник міського голови Києва Олександр Кава заявив, що протягом шести місяців планується відкрити нові станції столичної міської електрички «Протасів Яр», «Київська Русанівка» і «Київ-Московський».

Довідка УНІАН. Рух міської електрички здійснюється по кільцю завдовжки 50,8 км з 15 зупинками: Дарниця, Лівобережна, Троєщина-1, Троєщина-2, Київ-Петрівка, Зеніт, Вишгородська, Сирець, Рубежівський, Борщагівка, Київ-Волинський, Караваєві дачі, Видубичі і Лівий берег. Вартість проїзду в електричці становить 1,70 грн.

Південно-західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. У віданні ПЗЗ знаходиться близько 20% основних виробничих фондів «Укрзалізниці».