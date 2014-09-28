У Києві відбувся благодійний забіг «Сильні духом» для підтримки бійців АТО

16:08, 28 вересня 2014
Київ
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Сьогодні в Києві відбувся благодійний забіг «Сильні духом», мета якого підтримати бійців АТО.

Кличко принял участие в награждении победителей / УНИАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, участь у забігу та у церемонії нагородження переможців взяв міський голова Віталій Кличко. 

«Сьогодні ми підтримали бійців АТО. Хочу подякувати організаторам та тим, хто взяв участь у забігу. Я також вдячний представникам київської влади, які долучилися до благодійного забігу. На жаль ті, хто хизується своєю силою та намагається махати кулаками у сесійній залі міськради, чомусь не ходять на такі заходи», - зазначив Кличко.

Міський голова наголосив на необхідності регулярного проведення подібних спортивних заходів. «У марафоні сьогодні взяли участь не тільки тисячі киян, а й багато гостей столиці. Це іще одна можливість для українців об’єднатися та допомогти хлопцям, які відстоюють незалежність нашої країни у зоні АТО», - нагоосив мер Києва. 

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Головний переможець Київського напівмарафону отримав український прапор з автографами поранених бійців, які лікуються у військовому госпіталі в столиці.

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