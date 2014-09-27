Бійці ”Київ-1” на в’їзді до столиці затримали «Ланос» з гранатами

Як повідомляє прес-служба МВС, на одному з блокпостів, розташованих на околиці столиці, бійці спецпідрозділу зупинили підозрілий автомобіль «Ланос». Під час перевірки документів у водія та салону авто, хлопці з «Київ-1» виявили та вилучили боєприпаси. Серед знайденого: три гранати (Ф-1 і РГД), штик ніж, а також дві сигнальні ракети.

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Боєприпаси направлено на експертизу. Правоохоронці з’ясовують місце придбання боєприпасів, мету, а також всі обставини події.