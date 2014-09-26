У Києві можуть налагодити виробництво європейських трамвайних вагонів

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, про це за підсумками переговорів із менеджментом і власниками європейських виробників трамваїв на берлінській виставці InnoTrans-2014 повідомив радник Київського міського голови Олександр Кава.

«У найближчі 1-1,5 місяці ми плануємо провести зустрічі та переговори з цього питання між керівництвом столиці та європейськими виробниками трамваїв. Йдеться про можливість виробництва трамвайних вагонів, розрахованих на ширину колії 1524 мм (саме така ширина київських трамвайних колій)», – розповів він.

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Кава також зазначив, що на цьогорічній виставці вперше було представлено трамвай ОmniTram T3L44 українського виробника «Електронтранс». Проте ця модель створена для «вузької» колії завширшки 1000 мм, що використовується у Львові, Вінниці, Житомирі та Євпаторії.

Як повідомляв УНІАН, попередня влада Києва ще у 2011 р. доручила КП «Київпастранс» розробити власне виробництво трамваїв для потреб міста.

Перший трамвайний вагон моделі Т-3UА-3 (Каштан) було презентовано у грудні 2011 року. Повідомлялось, що на виробничих майданчиках КП «Київпастранс» виготовлено шість таких вагонів, які експлуатуються на лінії швидкісного трамвая на Троєщині.

Планувалось, що трамвайний вагон Т-3UА-3 стане базовою моделлю із створення сімейства київських трамваїв довжиною 15 та 31 м для обслуговування різних за потужністю пасажирських потоків.

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3 червня 2013 р. “Київпастранс” представило трисекційний трамвай “Каштан-2”, орієнтовною вартістю 9 млн 400 тис. грн.

Разом з тим, тоді ж керівництво міста заявило, що налагодити серійне виробництво електротранспорту нового покоління Київ може у кооперації з іноземними компаніями. Повідомлялось, що зацікавленість у співпраці з українською столицею в галузі будівництва громадського транспорту вже висловили компанії з Австрії, Чехії, Росії та Китаю.