У Києві планують з'єднати автобусним маршрутом Контрактову та Ленінградську площі

За дорученням радника міського голови з транспортних питань Олександра Кави КП «Київпастранс» здійснює підготовчу роботу для відновлення автобусного сполучення між Ленінградською площею й залізничним вокзалом «Дарниця» та Подолом, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Як пояснив Кава, до початку реконструкції Поштової площі сполучення між цими масивами забезпечував автобусний маршрут №51.

«Після початку реконструкції маршрут було переорієнтовано тимчасово на станцію метрополітену «Либідська». За час свого «тимчасового» існування цей маршрут напрацював досить стабільний пасажиропотік, тому ми прийняли рішення залишити його в існуючій транспортній схемі столиці: від станції метро «Червоний хутір» через Ленінградську площу до станції метро «Либідська»», – сказав він.

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При цьому радник мера наголосив, що сполучення Ленінградської площі та залізничного вокзалу «Дарниця» з Подолом забезпечить новий автобусний маршрут №115. Цей маршрут з’єднає Контрактову і Ленінградську площі.

«Автобусний маршрут №115 буде зручним для мешканців масивів Березняки та Русанівка як для сполучення з Подолом, так і для сполучення із залізничним вокзалом «Дарниця», де пасажири мають можливість користуватися поїздами міського, приміського, регіонального та далекого сполучення, а також швидкісними електропоїздами «Інтерсіті+», – додав Кава.

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Автобусний маршрут №115 дозволить жителям Березняків та Русанівки дістатися Подолу лише за 15-20 хвилин, тоді як чинні альтернативні варіанти сполучення на цьому напрямку займають 40-50 хвилин.

Кава також запевнив, що в майбутньому маршрут можуть подовжити до станції метро «Червоний хутір».