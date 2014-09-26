Метро "Університет" знову "замінували"

Як повідомляється на офіційному сайті Київського метрополітену, у зв’язку з отриманням інформації про загрозу вибуху станція «Університет» зачинена для входу о 14.47 та виходу о 1456. Поїзди слідують повз станцію без зупинки.

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Подальший режим роботи станції залежатиме від результатів перевірки правоохоронними органами.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні анонім повідомив про замінування станції метро «Сирецька». За результатами перевірки фахівці не виявили вибухівки на цій станції.