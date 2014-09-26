Культурною спадщиною Києва завідуватиме зять регіонала Рибака, відомий як співак Фортадо (фото, відео)

Як пише Громадське.TV, мер столиці розпорядився звільнити попереднього керівника Управління Якова Діхтяра і одразу призначив його наступника – Олександра Никоряка.

Читайте також28-річний радник Кличка очолив Департамент міського благоустрою КМДАНовопризначений голова Управління культурної спадщини столиці має дві закінчені освіти – в Університеті банківської справи при НБУ та у КНУ культури та мистецтв за фахом "естрадний спів". Никоряк навіть працював "за спеціальністю", виконуючи естрадні пісні під псевдонімом "Олександр Фортадо".

Його батько, Дмитро Никоряк, є колишнім депутатом місцевої райради у Вижниці Чернівецькій області від "Нашої України".

Також відомо, що новопризначений чиновник КМДА – зять одного з засновників Партії Регіонів Володимира Рибака та друг сина екс-президента Віктора Ющенка.

Як стверджує сам Никоряк, досвід для посади у київській мерії він отримав у компанії "Містобуд", власником якого є його батько.