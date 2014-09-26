Культурною спадщиною Києва завідуватиме зять регіонала Рибака, відомий як співак Фортадо (фото, відео)
Мер Києва Віталій Кличко призначив на посаду голови Управління культурної спадщини Олександра Никоряка.
Як пише Громадське.TV, мер столиці розпорядився звільнити попереднього керівника Управління Якова Діхтяра і одразу призначив його наступника – Олександра Никоряка.
Читайте також28-річний радник Кличка очолив Департамент міського благоустрою КМДАНовопризначений голова Управління культурної спадщини столиці має дві закінчені освіти – в Університеті банківської справи при НБУ та у КНУ культури та мистецтв за фахом "естрадний спів". Никоряк навіть працював "за спеціальністю", виконуючи естрадні пісні під псевдонімом "Олександр Фортадо".
Його батько, Дмитро Никоряк, є колишнім депутатом місцевої райради у Вижниці Чернівецькій області від "Нашої України".
Також відомо, що новопризначений чиновник КМДА – зять одного з засновників Партії Регіонів Володимира Рибака та друг сина екс-президента Віктора Ющенка.
Як стверджує сам Никоряк, досвід для посади у київській мерії він отримав у компанії "Містобуд", власником якого є його батько.