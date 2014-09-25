У Києві обіцяють облаштувати нові зупинки міської електрички

Про це заявив радник міського голови Києва Олександр Кава, інформує прес-служба міськдержадміністрації.

За його словами, київська влада зараз розробляє низку заходів щодо облаштування зупинок і наземної частини міської електрички. Так, є намір зробити станції більш зручними і доступними для пасажирів.

«Наприклад, на платформі «Вишгородська» облаштують спуск до вулиці Вишгородської, оскільки зараз можна вийти лише на Автозаводську», – повідомив Кава.

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Він також розповів, що для швидкої та зручної пересадки з електрички планується перемістити зупинки наземного транспорту, а також організувати додаткове підвезення пасажирів до цих зупинок.

«Зокрема хочемо побудувати трамвайний розворот біля платформ міської електрички Дарницького вокзалу, щоб організувати трамвайні маршрути до цієї станції від станції метро «Позняки» з можливістю швидкої пересадки. Крім того, плануємо подовжити тролейбусні маршрути №9 та №22 до станції «Київ-Волинський», – зазначив він.

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Довідка УНІАН. Рух міської електрички здійснюється по кільцю довжиною 50,8 км із 15-ма зупинками: Дарниця, Лівобережна, Троєщина-1, Троєщина-2, Київ-Петрівка, Зеніт, Вишгородська, Сирець, Рубежівський, Борщагівка, Київ-Волинський, Караваєві дачі, Видубичі та Лівий берег.

Вартість проїзду в електричці 1,70 грн.

З 16 вересня рух електрички призупинено до 27 вересня 2014 року. За поясненням КМДА, у зв’язку з технічним обслуговуванням рухомого складу.