Понад 60 будинків на столичних Позняках обігріватимуть за рахунок спаленого сміття (відео)

Столична влада використовує альтернативні джерела енергії і енергозберігаючі технології для зниження газової залежності в умовах дефіциту енергоносіїв. Один з прикладів - впровадження нових технологій на сміттєспалювальному заводі "Енергія".

Про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко під час брифінгу після відвідування філіалу ПАТ “Київенерго” “Завод “Енергія”, передає прес-служба мера.

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"Ми перебуваємо на сміттєспалювальному заводі "Енергія". На сьогодні тут впроваджені технології, які дозволяють не тільки спалювати сміття, а й використовувати енергію, яка раніше викидалася в атмосферу, для обігріву житлових будинків. Завдяки цьому більше 60 будинків житлового масиву Позняки будуть підключені до опалення і гарячої води в опалювальний період. І це в умовах, коли завод завантажений не на 100%. Якщо підприємство працюватиме на повну потужність, то зможе опалювати більше 100 будинків", - зазначив Віталій Кличко.

Київський міський голова оглянув завод і, зокрема, перемичку з нової бойлерної заводу. Будівництво і запуск перемички, окрім збільшення обсягів термічного знешкодження відходів, забезпечить економію газу на столичних ТЕЦ. Реалізація проекту дозволить знизити затрати газу на 15 млн кубометрів у рік. Крім того, проект надасть можливість заводу забезпечити Позняки гарячою водою влітку.

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На підприємстві також відбулася робоча зустріч мера Києва з генеральним директором “Київенерго” Олександром Фоменком щодо заходів з підготовки до опалювального сезону в столиці в умовах газового дефіциту.