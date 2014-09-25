Кличко: опалювальний сезон у Києві може початися пізніше

Про це заявив на брифінгу міський голова Києва Віталій Кличко. Як передає кореспондент УНІАН, за словами мера, «все залежить від погодних умов, будемо підключати (теплопостачання - УНІАН), тільки коли вже середньодобова температура буде знижуватися. Розглядається питання, в цілях економії газу, трохи зрушити підключення та відключення від тепла».

Читайте такожОпалення в Києві увімкнуть, коли температура повітря буде нижче 8 градусівПри цьому Віталій Кличко зазначив, що більш пізній початок опалювального сезону - ініціатива уряду, а не бажання влади.

У свою чергу генеральний директор «Київенерго» Олександр Фоменко, який також був присутній на брифінгу, повідомив, що уряд зобов'язав всі міста України в поточному сезоні погоджувати з Кабміном дату початку опалювального сезону.

Як повідомляв УНІАН, раніше компанія «Київенерго» звернулася до столичної влади з пропозицією розпочати опалювальний сезон пізніше і закінчити раніше звичайного у зв'язку дефіцитом газу.